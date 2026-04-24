Ізраїль, попри сильну систему протиповітряної та протиракетної оборони і невелику територію, демонструє приблизно такий самий рівень перехоплення повітряних цілей, як і Україна — близько 90%.

Про це у етері Еспресо заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010), засновник благодійного фонду «Закриємо небо України».

За його словами, створення системи ППО за зразком ізраїльського «Залізного купола» не є універсальним рішенням для всіх загроз.

«Власна система ППО за принципами ізраїльського „Залізного купола“ не стане панацеєю. „Залізний купол“ — система, яка призначена для знищення ракет, снарядів, наприклад, з „Градів“. Крім того, відомо, що палестинські бойовики ставлять трубу на будь-що і запускають боєзаряд, а коли атакує така велика кількість, то „Залізний купол“ не справляється з такими задачами», — пояснив Романенко.

Він додав, що Ізраїль має комплексну систему оборони, яка включає авіацію, безпілотники та різні типи ракет-перехоплювачів.

«В ізраїльтян достатньо міцна ППО (літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати) і ПРО (ракети різних типів). Слід зазначити, що ізраїльтяни виготовляють ППО, а також мають невелику територію, однак збивають, як і ми, на 90%. А щоб збивати на 100%, то поки у світі нема таких систем», — зазначив він.

Окремо генерал наголосив на складності перехоплення балістичних ракет, зокрема таких як «Іскандер», «Кинджал» і «Циркон».

Водночас значну загрозу становлять і дрони-камікадзе типу «шахед».

«Сформована мала ППО: у бригадах є штатні підрозділи, які працюють по ворожих дронах — це і мобільні групи, і дрони-перехоплювачі. Однак поки один оператор — один дрон, а наступний крок — коли один оператор буде керувати роєм дронів-перехоплювачів. Але багато чого в перспективі, тому, на жаль маємо сьогодні трагічні випадки», — підсумував Романенко.

Раніше повідомлялося, що президент Украхни Володимир Зеленський заявив, що запаси ППО України можуть закінчитися будь-якого тижня залежно від інтенсивності атаки РФ.

Ми раніше інформували, що американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії, прагнучи захистити її від атак іранських «Шахедів».