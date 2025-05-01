Українська Рада Зброярів об’єднала ринок і державу задля захисту чутливої інформації про виробників ОПК

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Вперше за одним столом зібралися представники всіх зацікавлених сторін: виробники ОПК, народні депутати, Міністерство оборони України, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, журналісти-розслідувачі та громадські експерти.

Серед спікерів заходу:

Герман Сметанін, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Анатолій Лещенко, Міністерство юстиції України

Яніна Любива, Міністерство цифрової трансформації України

Максим Васильченко, Українські роботизовані сили

Юлія Висоцька, Ліга оборонних підприємств України

Євгенія Беспалова, агенція приватної розвідки Molfar

Лілія Олексюк, позаштатна радниця Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Галина Янченко, народна депутатка України

Ігор Фріс, народний депутат України

Представники проєктів “Наші гроші”, “Наші гроші з Денисом Бігусом” та Цензор.НЕТ

Попри різні погляди, учасники дискусії визнали: виробників зброї потрібно захищати. Відкритість чутливої інформації в реєстрах — це ризик для національної безпеки.

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“Найбільша цінність оборонки – це наші Зброярі. Вони досягли надзвичайно високих результатів у своїй роботі, будуючи український ОПК під час війни, і при цьому кратно збільшуючи виробництво озброєння. І це робить наші оборонні підприємства пріоритетними цілями для ворога. Ми маємо їх захистити,” – заявив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Було обговорено низку можливих рішень, зокрема:

легендування підприємств ОПК та їх діяльності

закриття КВЕДів

обмеження доступу до інформації в реєстах

приховування частини інформації про виробників ОПК чи про усіх юридичних осіб.

Захист чутливої інформації про виробників ОПК потребує комплексного підходу, де робота з реєстрами – перший крок. Тож Українська Рада Зброярів бере на себе координацію подальшої роботи: розпочинає серію консультацій із залученими сторонами, щоб напрацювати фінальну редакцію правок до законопроекту №11533 та максимально підготувати його до розгляду парламентом.

Окрема увага була приділена інформаційній гігієні самих виробників. Журналісти-розслідувачі та представники аналітичних агенцій наголосили: публічна активність компаній у медіа та соцмережах має відповідати стандартам безпеки.

У відповідь на цей запит Українська Рада Зброярів оголошує про запуск спеціальної навчальної програми для виробників ОПК щодо інформаційної безпеки та правильного позиціонування у медійному просторі.

Продовжуємо працювати на зміцнення безпеки держави через захист її оборонної індустрії.