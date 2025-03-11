Українська рада зброярів про законопроєкт №12258: Підхід до штрафів має бути збалансованим і враховувати форс-мажори

Контроль над постачанням зброї потрібен, але незбалансована система штрафів може зруйнувати виробництво – законопроєкт №12258 має врахувати і запобігти цим ризикам.

Про це у Facebook написав Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів.

Українська Рада Зброярів підтримала законопроєкт №12258, який пропонує скасувати один із дублюючих штрафів для виробників – плату за користування авансовими коштами. Водночас Рада Зброярів наголосила на важливих застереженнях: зміни мають стосуватися лише нових контрактів (спроба застосувати їх до старих угод створить корупційні ризики), спрощення штрафних санкцій має поширюватися тільки на вітчизняних виробників готової продукції ОПК, а не на посередників, контроль і відповідальність мають залишатися – їх потрібно реформувати, а не скасувати.

На думку Ігоря Федірко, в законі слід передбачити збалансований підхід до штрафів. Вони мають стимулювати виконання контрактів, а не ставати механізмом знищення виробництва. Врахувати форс-мажори: ракетні удари, мобілізацію, проблеми з логістикою, через які виконання контракту може затриматись. Створити рівні умови для всіх постачальників – іноземні компанії працюють без таких обмежень, тож українські виробники не мають бути в гіршій позиції.

«Контроль потрібен. Але якщо система штрафів руйнує виробництво – це не контроль, а стратегічна помилка. Українська армія потребує зброї – багато, швидко, якісно. Це можливо лише тоді, коли українське виробництво працює ефективно, а не балансує на межі виживання. Сьогодні голосування. Стежимо уважно» – написав виконавчий директор Української ради зброярів.

Ідею скасування дублюючих штрафних санкцій підтримав і Герман Сметанін, міністр із питань стратегічних галузей промисловості. На його думку, це необхідно для того, щоб українські оборонні підприємства продовжували працювати і збільшувати обсяги виробленої зброї.

Він пояснив: в більшості випадків збільшення строків постачання продукції не залежать від самих підприємств, а викликані затримками постачання критичних комплектуючих з-за кордону або пошкодженнями від ворожих обстрілів.

«Ми маємо прибрати дублюючі штрафи та забезпечити нарахування штрафних санкцій як стимулюючий фактор пришвидшення постачання військових товарів. При цьому, безумовно, відповідальність за прострочені договори залишається», – наголосив Герман Сметанін у Facebook.

Міністр також підкреслив, що зміни мають стосуватись тільки нових контрактів — тобто тих, які будуть укладені після набуття чинності змін. При цьому не мають скасовувати вже наявні штрафні санкції та відшкодування збитків державним замовникам.