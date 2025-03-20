Чи вплине "Довгий Нептун" на перебіг війни: подробиці про нову ракету ЗСУ

Українська ракета "Довгий Нептун" з дальністю до 1000 кілометрів успішно пройшла випробування.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що новітнє озброєння ЗСУ, а саме українська ракета "Довгий Нептун" успішно пройшла випробування та може досягнути своєї цілі на дистанціях до 1000 кілометрів.

Згодом, деякі ЗМІ заявляли, що ЗСУ успішно застосували нову ракету в бойових умовах, ударивши по російському нафтопереробному заводі.

Що відомо про нове озброєння українських військових та чи вдасться йому змінити хід війни хід війни – дізнавався ТСН.ua.

Що відомо про нову далекобійну ракету

Як розповідає Politico, Україна роками працювала над перетворенням "Нептуна" на ракету великої дальності.

"Довгий Нептун" (Neptune-MD) – це модифікована версія української протикорабельної крилатої ракети Р-360 "Нептун", яку своєю чергою теж удосконалили для ураження цілей на більших відстанях.

Цей комплекс розробило конструкторне бюро "Луч" для ураження бойових кораблів противника.

Ракета Р-360 "Нептун" масою 870 кілограмів має бойову частину, що важить 150 кілограмів. Дальність пуску – до 280 кілометрів.

Детальні характеристики нової далекобійної ракети поки що невідомі, адже уся інформація залишається секретною.

Шлях "Нептуна" пролягав через "Москву"

Вперше "Нептун" довів свою боєздатність навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А саме знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера "Москва".

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Як розповів для ТСН.ua військовий експерт Ігор Романенко, ракетний комплекс "Нептун" розроблявся для знищення надводних цілей противника ракетами типу "берег-корабель".

Згодом його модернізували у два етапи:

спочатку його переробили для застосування ракет типу "земля-земля" з дальністю до 400 кілометрів;

потім Проєкт "Нептун" переформатували на комплекс зі значно більшою дальністю, до тисячі кілометрів.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зауважив, що нова зброя дійсно вражає передусім дальністю нанесення удару та потужністю її бойової частини.

За його словами, саме такої зброї не вистачає Україні для протиповітряної та протиракетної оборони.

Скільки "Нептунів" може виготовити Україна

Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що максимальні цілі для України — вийти на об'єми виробництва хоча б 100 одиниць на місяць. Наразі Україна може виробляти близько 10 ракет "Довгий Нептун" на місяць.

Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський у коментарі Уніану розповів, що Україна здатна виробляти 30-40 ракет "Нептун" на місяць". За його словами, якщо враховувати можливості "українського ОПК, такий показник є цілком реальним".

За оцінками експерта, українська ракета "Нептун", коштує приблизно 1,5 мільйона доларів, що значно дешевше, ніж Tomahawk чи Storm Shadow, вартість яких складає близько 4,5 мільйона доларів.

Потенційний козир

За словами українського депутата Романа Лозінського, "Путін фактично визнав Трампу", наскільки ефективні українські далекобійні удари по російській енергетиці.

"Це наш стратегічний козир", – зауважив нардеп.

Крилаті ракети є значно складнішими для перехоплення, ніж безпілотники. Вони летять на швидкості, близькій до звукової, і мають вищу точність, зазначає Politico. Проте, "Довгий Нептун" не є абсолютною гарантією перелому у війні.

Микола Бєлесков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що ракети не змінять хід війни самі по собі, навіть якщо їх стане більше.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що ракета Р-360 завжди викликала занепокоєння в Росії своїми високими характеристиками, передає Укрінформ.

Вона значно перевищує за ефективністю більшість російських дозвукових крилатих ракет і непроникна для перехоплення російською ППО.

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За словами Анатолія Храпчинського, модернізована крилата ракета "Нептун" з дальністю до 1000 кілометрів відкриває нові можливості для Збройних Сил України.

Храпчинський підкреслив, що Довгий Нептун вільний від обмежень на його використання з боку країн-партнерів Україн

"Це суттєво обмежить можливості противника використовувати високоточні плануючі бомби КАБ, що є нашим справжнім "козирем", – сказав Храпчинський.

Україна – у клубі виробників далекобійних ракет

Завдяки створенню "Нептуна", Київ долучається до вузького кола країн, здатних самостійно виготовляти високоточні крилаті ракети, передає Politico.

Військові експерти зазначають, що на сьогодні лише кілька країн володіють зброєю, з дальністю понад 500 кілометрів, яка несе потужні боєголовки, здатні завдати значної шкоди цілям.

А саме:

Франція та Велика Британія мають Storm Shadow/SCALP, які вже постачаються Україні.

Німеччина та Швеція володіють Taurus, але поки що відмовляються передавати їх Києву.

США обговорюють можливість постачання JASSM, однак наразі рішення не ухвалено.

Україна, крім "Нептуна", також розробляє власні ударні безпілотники. У лютому Володимир Зеленський презентував турбореактивний БПЛА "Ад" із дальністю польоту до 700 кілометрів.

"Довгий Нептун" здатний суттєво вплинути на баланс сил у війні

Українська крилата ракета "Довгий Нептун", здатна вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів, може суттєво вплинути на перебіг війни, вважає військовий оглядач Костянтин Машовець.

Як передає Politico, за оцінками експертів, здатність України самостійно виробляти ракети дальнього радіуса дії змінює баланс сил на фронті та унеможливлює для Росії безкарне використання своєї глибокої території для ведення війни.

Військовий аналітик Forbes Девід Акс підкреслив, що Long Neptune є критично важливою зброєю для України, оскільки він зменшує залежність Києва від військової допомоги США та Європи.

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Він зазначив, що за президента Дональда Трампа США стали в кращому випадку ненадійним союзником, а Європі бракує виробничих потужностей, щоб поставити Україні достатньо сучасних крилатих ракет.

Своєю чергою Анатолій Храпчинський зауважив, що "Нептун" має ключову перевагу – його можна запускати з наземних платформ без підтримки стратегічної авіації, якої в Україні немає.

За словами експерта, це не "Game Changer", а важливий компонент нової тактики, що змінює правила ведення бойових дій.

Храпчинський зауважив, що жодна ракета не є абсолютно невразливою до ППО, тому "Нептун" використовується разом з іншими засобами для ураження цілей.

Україна також активно застосовує безпілотники та крилаті ракети для масованих атак, що дозволяє ефективно подолати ППО противника.

Зокрема, "Нептун" може обмежити використання Росією важких авіабомб, зокрема ФАБ-500, змушуючи їх скорочувати дальність польоту.

Нагадаємо, раніше ми писали Україна отримала нову партію винищувачів, які допоможуть у боротьбі з країною-агресоркою, яка може вплинути на перебіг війни.

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