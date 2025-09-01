ТСН у соціальних мережах

385
2 хв

Українська ракета "Фламінго" може обходити системи ППО — експерти

Українська крилата ракета “Фламінго” від Fire Point демонструє здатність обходити системи ППО.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

У серпні українські та західні ЗМІ вперше продемонстрували фото й відео випробувань нової української крилатої ракети ”Фламінго”, розробленої компанією Fire Point. Експерти підкреслюють, що “Фламінго” спроектована так, щоб ефективно обходити сучасні системи ППО.

Про це експерти Conflict Intelligence Team розповіли в коментарі ”Радіо Свобода”.

Прототип ракети раніше показували на виставці IDEX у лютому в ОАЕ, де його представляла британсько-еміратська компанія Milanion Group як власну розробку Milanion FP-5. Fire Point і Milanion уже неодноразово співпрацювали з Україною у сфері оборони.

Ідея створення “Фламінго” виникла наприкінці 2024 року з ескізу на серветці. Натхненням стали німецька V-1 та радянський “Стриж”, з яких запозичено незвичайне розташування двигуна над фюзеляжем.

Технічні характеристики та можливості

“Фламінго” є однією з найсучасніших крилатих ракет: довжина, за оцінками експертів, становить 10–12 метрів, розмах крил — близько 6 метрів. Для порівняння, Storm Shadow/Scalp — удвічі менші, Х-101 — приблизно в півтора раза менші.

Ракета здатна долати до 3000 км, вага бойової частини — 1150 кг, відхилення від мети — до 14 метрів. Як система навігації використовуються GPS та інерційна система. Швидкість крейсерська — близько 850–900 км/год, максимальна — до 950 км/год.

Експерти підкреслюють, що “Фламінго” спроєктована так, щоб ефективно обходити сучасні системи ППО завдяки великому обсягу палива та турбореактивному двигуну АІ-25, що забезпечує 3,5 години польоту.

Масштаб виробництва

За словами технічної директорки Fire Point Ірини Терех, наразі компанія виробляє по одній ракеті на день, а до жовтня планує збільшити темп до семи на день. Це дозволить Україні за обсягами виробництва порівнятися з російськими підприємствами, які щорічно випускають 2400–3000 крилатих ракет різних модифікацій.

Аналітики зазначають, що “Фламінго” є одним зі світових лідерів серед крилатих ракет за дальністю польоту і здатна ефективно долати сучасні системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити перебіг війни і на що насправді може розраховувати Україна.

