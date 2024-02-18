Українські аналоги дронів "Ланцет" пройшли перші випробування – Федоров розповів подробиці

Українські дрони, які є аналогами російських безпілотників "Ланцет", пройшли попередні випробування. У перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 таких дронів на місяць. Наступним етапом буде тестування на полі бою.

Про це розповів віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, сьогоднішні FPV-дрони працюють на 10-20 км. Тому до 40 км наразі не має масових типів БпЛА, які дозволяють системно працювати. Тому для нас є важливим створення аналогу "Ланцет", - розповів міністр.

"Ланцети" керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження. Дрони такого типу також мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, Британія та союзники хочуть надати Україні безпілотники з штучним інтелектом.

Читайте також провідні новини дня: