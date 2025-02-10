«Українські Авіаційно-Космічні Технології» представили унікальну систему РЕБ для ЗСУ

В ефірі Національного телемарафону Єдині Новини, український інженер та засновник компанії «Українські Авіаційно-Космічні Технології» Владлен Нікітін заявив про розробку унікальної системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка не має аналогів в Україні.

За його словами, система використовує імерсійне закрите охолодження, що робить її повністю герметичною та придатною для використання в будь-яких погодних умовах. Вона може встановлюватися на бронетехніку, автомобілі та катери, а її автономність значно перевищує закордонні аналоги — до 20 годин безперервної роботи замість двох.

Також Владлен Нікітін розповів про інноваційні розробки дронів, серед яких дрони з автозахопленням цілі; дрони, які працюють на трьох частотах та дрони на оптоволоконні, які не можливо заглушити ворогові.

Нікітін також наголосив, що його компанія працює в тісному контакті із ЗСУ, адаптуючи розробки відповідно до потреб військових. Крім того, підприємство зменшило залежність від імпорту, самостійно виробляючи ключові компоненти для дронів і РЕБ-систем.

На думку розробника, Україні необхідно створювати систему підготовки фахівців у сфері безпілотної техніки та електронної війни, адже ці технології відіграють вирішальну роль у сучасній війні та майбутньому оборонної промисловості.