Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 48 окупантів та знищили їхню техніку

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.
Протягом доби, 6 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Українські захисники дають російським військовим, які вороже вторглися на територію України, гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 48 осіб
- мінометів – 2 шт.
- артилерійських тягачів – 3 шт.
Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ також дали прочуханки російським воякам. В результаті 11 окупантів вирушили на "душевну розмову до Жириновського" і майже три десятки – до лазарету.
Читайте також:
- "Контрстрайк" у реальності: комбат розповів про запеклі вуличні бої у Сєвєродонецьку
- Астрологиня назвала місяць, коли варто очікувати розв'язання війни в Україні
- Головні фейки, маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 6 червня: список