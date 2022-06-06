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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 48 окупантів та знищили їхню техніку

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Українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували 48 окупантів та знищили їхню техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході України.

Протягом доби, 6 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські захисники дають російським військовим, які вороже вторглися на територію України, гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу – 48 осіб
  • мінометів – 2 шт.
  • артилерійських тягачів – 3 шт.

Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ також дали прочуханки російським воякам. В результаті 11 окупантів вирушили на "душевну розмову до Жириновського" і майже три десятки – до лазарету.

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