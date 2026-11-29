Лазерна зброя

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Україна розробляє бойові лазерні установки, які можуть стати додатковим засобом захисту окремих об’єктів від російських безпілотників.

Про це в етері телеканалу Київ24 розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Для налагодження масового виробництва таких систем знадобиться час.

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За його словами, головною перевагою українських розробок є те, що вони створюються з урахуванням реальних умов війни та потреб фронту. На відміну від багатьох іноземних аналогів, такі технології можна перевіряти безпосередньо в бойових умовах.

«Українські розробки — це ті розробки, які адаптовані до реального поля бою і реальних викликів війни, адже більшість розробок в світі розробляються з певними гіпотезами без можливості їх перевірки у реальних умовах», — зауважив Долінце.

Ще одним важливим чинником експерт назвав відносно низьку вартість українських лазерних систем.

Він пояснив, що потужні іноземні установки можуть мати значно більшу дальність дії та ефективність, однак їхня ціна сягає десятків мільйонів доларів. Натомість українські виробники пропонують дешевші рішення, які можна використовувати як із потужними енергетичними установками, так і в мобільному форматі.

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«Якщо подивитися на вартість достатньо потужних іноземних систем, з однієї сторони, вони дійсно мають знано більший радіус дії, значно вищу потужність, але, при цьому, можуть коштувати десятки мільйонів доларів. Тоді як, українські розробники заявляють, що їхні рішення є набагато дешевшими, і можуть використовуватися не тільки з надпотужними енергетичними установками, а й як мобільний засіб знищення цілі», — відзначив експерт.

За словами Долінце, українські лазери можна розміщувати на автомобільному шасі або встановлювати безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури.

Водночас такі системи мають певні технічні обмеження. Зокрема, однією з головних проблем залишається невелика дальність ураження цілей. Для її збільшення необхідно суттєво підвищувати потужність установки, що призводить до зростання її вартості.

«На сьогоднішній день, найбільш слабким місцем будь-якого лазеру є відносно невелика дальність роботи, і збільшення можливе лише за рахунок суттєвого збільшення потужності всієї системи, і як наслідок, її здорожчення», — зазначив Долінце.

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Крім того, ефективність бойових лазерів безпосередньо залежить від метеорологічних умов. Туман, пилові бурі та дощ можуть істотно зменшувати дальність дії установок і погіршувати їхню здатність уражати цілі.

Попри ці обмеження, головною перевагою лазерної зброї залишається низька вартість одного пострілу. Це дає змогу економніше знищувати ворожі безпілотники порівняно з використанням традиційних засобів протиповітряної оборони.

«Вони, фактично, не є окремою системою протиповітряної оборони, а відносяться до класу дешевого останнього рубежа біля конкретних об’єктів, які вони прикривають», — повідомив Долінце.

Експерт також звернув увагу на те, що наразі кількість українських лазерних установок залишається невеликою. Для збільшення обсягів виробництва та їхнього широкого застосування знадобиться додатковий час.

Водночас він припустив, що вже найближчими місяцями можна буде побачити більше випадків знищення російських безпілотників за допомогою таких систем. Однак очікувати швидкого переходу до масового використання лазерної зброї не варто через технологічні труднощі.

Ще одним викликом може стати адаптація російських дронів до протидії лазерним установкам. Якщо ця технологія набуде широкого поширення, противник може змінювати конструкцію безпілотників, використовувати інші матеріали корпусу або встановлювати спеціальні захисні елементи.

За словами Долінце, ефективність лазера значною мірою залежить від матеріалу, на який спрямоване випромінювання. Тому зміни в конструкції ворожих дронів можуть ускладнити їхнє ураження.

Окремою проблемою для України залишається залежність від іноземних постачальників компонентів для виробництва лазерної зброї.

«Бойові лазери використовують певні специфічні матеріали, і Україна фактично не є виробником матеріалів для твердотільних лазерів. Мова, в основному, йде про Сполучені Штати, деякі європейські країни. І звісно, найбільше постачає компонентів для лазерів — це Китай. І це може бути одним із найбільш складних питань, як масштабувати виробництво дешевих лазерів без ризиків, які можуть становити постачанню компонентів з Китаю», — заявив Долінце.

Скільки лазерних установок потрібно для захисту країни

Для прикриття одного об’єкта середнього розміру може знадобитися щонайменше чотири лазерні установки. Якщо ж ідеться про захист сотень або тисяч об’єктів, кількість необхідних систем може сягнути десятків тисяч.

Експерт пояснив це особливостями роботи лазерної зброї. Для ураження однієї цілі установці потрібно від двох до п’яти секунд. Водночас реактивний «Шахед» за цей час може подолати значну відстань, тому одна система не здатна одночасно ефективно протидіяти кільком безпілотникам.

«Лазеру для роботи потрібен певний час — від 2 до 5 секунд. Це означає, що лазер не може одночасно уражати більше однієї цілі, враховуючи що швидкість того самого реактивного „Шахеда“ складає — від трьох до 5 секунд він долає один кілометр. Тобто, другої спроби уразити ворожу ціль не буде, якщо лазер лише один. Для того, аби вражати декілька цілей — треба мати окремий лазер на кожну ціль», — наголосив Долінце.

Отже, для створення ефективної системи локального протиповітряного захисту Україні потрібно не лише налагодити серійне виробництво лазерних установок, а й забезпечити достатню кількість таких комплексів для одночасного прикриття різних об’єктів.

Раніше повідомлялося, що лазерна ППО «Blysk» уже показала перший результат у реальному бою — комплекс знищив реактивний ворожий дрон.

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