Українські дрони об'єднають у єдину систему: що готують США і Німеччина

Особливістю нового ПЗ є можливість об’єднувати дрони різних виробників у загальну архітектуру, що забезпечує інтеграцію всіх безпілотних систем на єдиній платформі.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про співпрацю з американською компанією Auterion. Метою цієї співпраці є розробка спільних операційних стандартів для управління автономними дронами.

Про це повідомило Financial Times.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр зазначив: “У сучасних умовах переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною”.

Система управління від Auterion вже використовується для українських безпілотників. Її особливістю є можливість об’єднувати дрони різних виробників у загальну архітектуру, що забезпечує інтеграцію всіх безпілотних систем на єдиній платформі.

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Директор з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хаас вказав на проблему різноманітності безпілотних систем в Україні:

“Там експлуатується понад двісті різних безпілотних повітряних систем. Їх підготовка вимагає значних витрат і часу, а сумісність систем залишається невизначеною”.

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Він додав, що створення уніфікованої операційної системи дозволить ефективно масштабувати та розгортати ці системи в бойових умовах. За даними Financial Times, Auterion є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандартів з відкритим кодом для автономних систем. У компанії вважають, що співпраця з Rheinmetall сприятиме просуванню аналогічних стандартів серед країн-членів НАТО.

“Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно”, – підкреслив Маєр.

Нагадаємо, що США планують розробити нову систему для HIMARS з дальністю понад 1 000 кілометрів. Нова ракета призначена для запуску з автономних систем і матиме більші розміри порівняно з наявними боєприпасами, наприклад, системою M270, довжина яких становить близько 4 метрів.