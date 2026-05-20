Українські атаки вдарили по ключових НПЗ Росії / © із соцмереж

Практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені повністю або частково зупинити виробництво пального після останніх атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та офіційні дані.

За інформацією агентства, сумарна потужність НПЗ, які призупинили або скоротили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік — це близько 238 тисяч тонн на добу. Таким чином, під ударом опинилася приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії.

Йдеться про ключові підприємства, які забезпечують понад 30% виробництва бензину в РФ та близько 25% дизельного пального.

Після ударів по НПЗ Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей

Серед атакованих об’єктів — Кірішський НПЗ у Ленінградській області, Московський нафтопереробний завод, а також підприємства в Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.

Зокрема, один з найбільших НПЗ Росії — Кірішський завод потужністю 20 млн тонн на рік — повністю зупинений ще від 5 травня. Інший великий завод, НОРСІ («Нижегороднефтеоргсинтез») з потужністю 17 млн тонн на рік, зазнав атаки 20 травня. Наразі невідомо, чи вдалося підприємству хоча б частково відновити роботу.

Росія обмежила експорт бензину

На тлі ударів Москва вже запровадила заборону на експорт бензину — обмеження діятимуть від квітня до кінця липня.

Reuters зазначає, що Україна суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру РФ. Від початку року кількість ударів по російських НПЗ фактично подвоїлася. Окрім заводів, під атаки також потрапляють нафтопроводи та сховища.

Такі удари створюють додатковий тиск на російський бюджет, адже доходи від нафти й газу забезпечують близько чверті надходжень до федеральної скарбниці РФ.

