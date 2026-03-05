F-16 / © Associated Press

Українські винищувачі F-16 протягом понад трьох тижнів не мали достатньої кількості ракет американського виробництва, необхідних для знищення російських безпілотників і крилатих ракет.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними співрозмовників агентства, дефіцит озброєння тривав від кінця листопада до середини грудня, саме тоді, коли Росія готувалася до масштабної зимової повітряної кампанії проти України.

Йдеться про ракети класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder, якими оснащуються винищувачі F-16 для перехоплення повітряних цілей. На момент призупинення постачань у України залишалася лише обмежена кількість таких ракет для всього ескадрону літаків.

Через нестачу боєприпасів українські пілоти змушені були використовувати бортові гармати для знищення безпілотників, виконуючи переважно денні бойові вильоти. Нічні місії були значно небезпечнішими, адже більшість російських атак дронами відбуваються саме в темну пору доби.

За словами джерел, пілоти також намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час попередніх запусків, після технічного обслуговування.

Ситуацію вдалося частково стабілізувати у грудні, коли Україна отримала нові партії ракет AIM-9 від партнерів. Джерела не розкривають, які саме країни передали ці боєприпаси.

Водночас інші співрозмовники Reuters зазначили, що Німеччина та Канада останніми місяцями постачали ракети Sidewinder Україні, а Канада підтвердила передавання додаткових ракет AIM-9 зі складів своїх збройних сил.

Винищувачі F-16, передані Україні європейськими союзниками 2024 року, стали важливою частиною системи протиповітряної оборони. За даними джерел, українські пілоти цих літаків вже перехопили близько 2000 російських ракет і безпілотників під час бойових вильотів.

Однак експерти наголошують, що українська система ППО значною мірою залежить від постачання західних ракет, і будь-які перебої з боєприпасами можуть створювати серйозні ризики для оборони повітряного простору.

Як загострення на Близькому Сході вплине на Україну

Раніше ми писали, що конфлікт навколо Ірану може вплинути на військову підтримку України з боку США, оскільки американські ресурси і запаси зброї можуть бути переорієнтовані на Близький Схід.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап попереджає: якщо Іран продовжуватиме атаки нинішніми темпами ще два тижні, арсенали ракет до систем Patriot у регіоні будуть спустошені. Це створить величезну проблему для України, оскільки попит на дефіцитні снаряди PAC-3 MSE зросте в усьому світі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач називає події на Близькому Сході «другим фронтом» глобальної війни, де безпосереднє зіткнення США та Ірану руйнує вісь Москва-Тегеран. Це фіксує крах старого світового ладу та вихід конфліктів за межі регіональних. Для України така ескалація створює стратегічне вікно: поразка Ірану послаблює «євразійську піраміду» агресорів і може змусити Кремль до поступок під тиском Китаю. Руйнування іранської «опори» загрожує всій конструкції КНР-КНДР-РФ, що дає надію на перелам ситуації на користь України.

Водночас Newsweek пише, що операція США проти Ірану може вигідно зіграти на руку Кремлю попри ризик втрати Тегерана як військового союзника. Дії адміністрації Трампа здатні зміцнити позиції РФ, оскільки силові методи Вашингтона виправдовують російську агресію в Україні та відволікають ресурси й увагу Заходу від Києва. Економічно Москва виграє від стрибка цін на нафту понад 100 дол. за барель, що нівелює вплив санкцій. Для Путіна ідеальним є затяжний конфлікт, який виснажує Захід і дає Росії головний ресурс — час.