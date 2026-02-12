Українські FP-5 "Фламінго" атакували російський арсенал: відео запуску

Фламінго / © Associated Press

У мережі оприлюднили відео пуску українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по базі зберігання боєприпасів в/ч 57229-51 поблизу Котлубані Волгоградської області в Росії. За даними опублікованого відео, момент запуску показує шість ракет, які досягли цілі.

Активіст та радник міністра оборони України Сергій Стерненко опублікував відео.

Він коротко прокоментував його.

«Яка ж краса!» — написав Стерненко.

Що відомо про удари по арсеналу боєприпасів РФ

Раніше йшлося про те, що ракети «Фламінго» також застосовувалися проти Мічуринського заводу «Прогресс» у Тамбовській області та складів боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Сили оборони України у ніч проти 12 лютого завдали нищівного удару по одному з найбільших арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Для атаки використали ракети FP-5 «Фламінго», що спричинило потужну детонацію, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На території арсеналу зафіксували сильні вибухи з подальшою вторинною детонацією.

Зазначимо, що у ніч проти 12 лютого росіяни скаржилися на вибухи на заводі «Прогресс» у Тамбовській області та на складі боєприпасів біля Котлубані Волгоградської області РФ. Очевидці зафіксували моменти вибухів та пожежі на відео.

Також окремо підтверджено удар 11 лютого по нафтопереробному заводу «Волгоградский».