- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 1179
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські FP-5 "Фламінго" атакували російський арсенал: відео запуску
Опубліковано відео пуску українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по російській базі зберігання боєприпасів у Котлубані. На території арсеналу зафіксували сильні вибухи з подальшою вторинною детонацією.
У мережі оприлюднили відео пуску українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по базі зберігання боєприпасів в/ч 57229-51 поблизу Котлубані Волгоградської області в Росії. За даними опублікованого відео, момент запуску показує шість ракет, які досягли цілі.
Активіст та радник міністра оборони України Сергій Стерненко опублікував відео.
Він коротко прокоментував його.
«Яка ж краса!» — написав Стерненко.
Що відомо про удари по арсеналу боєприпасів РФ
Раніше йшлося про те, що ракети «Фламінго» також застосовувалися проти Мічуринського заводу «Прогресс» у Тамбовській області та складів боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Сили оборони України у ніч проти 12 лютого завдали нищівного удару по одному з найбільших арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Для атаки використали ракети FP-5 «Фламінго», що спричинило потужну детонацію, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
На території арсеналу зафіксували сильні вибухи з подальшою вторинною детонацією.
Зазначимо, що у ніч проти 12 лютого росіяни скаржилися на вибухи на заводі «Прогресс» у Тамбовській області та на складі боєприпасів біля Котлубані Волгоградської області РФ. Очевидці зафіксували моменти вибухів та пожежі на відео.
Також окремо підтверджено удар 11 лютого по нафтопереробному заводу «Волгоградский».