Українські КАБи проти окупантів: експерт назвав дальність атак та головну вразливість РФ

КАБ / © Getty Images

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ЗСУ дедалі частіше атакують позиції та тили російських окупантів за допомогою керованих авіаційних бомб (КАБів), частина з яких є розробкою українського оборонно-промислового комплексу. Ця зброя стала справжнім кошмаром для загарбників, адже сучасна російська протиповітряна оборона виявилася фактично безпорадною перед українськими авіаударами.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

За словами аналітика, зараз Сили оборони використовують комбінований арсенал високоточного авіаційного озброєння. Попри сувору таємність, фахівці впевнені, що Україна вже має власні технологічні успіхи в цьому напрямку.

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«В першу чергу, щодо КАБів немає інформації, що саме всі керовані авіаційні бомби — це були бомби саме українського виробництва. І дійсно можемо зробити висновок, що частина з них могла б бути саме такою. По-друге, маємо розуміти, що раніше Україна отримувала і, можливо, зараз має або отримує певну кількість західних так званих КАБів, наприклад, американські комплекти типу „Джедам“ (JDAM) або інші», — зазначив Долінце.

Експерт додав, що дальність польоту таких платформ суттєво варіюється. Залежно від висоти та швидкості літака-носія, ці засоби здатні здійснювати точні удари на відстані від 10 до 130 і більше кілометрів глибоко в тил ворога.

Чому С-300 та С-400 не можуть перехопити бомби

Головною перевагою КАБів перед іншими засобами ураження, такими як крилаті ракети чи ударні безпілотники, є надзвичайна складність їхнього перехоплення. Бомба летить по балістичній траєкторії на колосальній швидкості, що робить її майже невразливою для стандартних тактичних систем ППО.

«Здійснюючи політ на надзвуковій швидкості, ворогу необхідно буде використовувати фактично засоби протидії балістиці, тобто це комплекси С-300 або С-400, які в тому числі можуть бути слабоефективними проти таких керованих авіаційних бомб. Тому з високою ймовірністю більшість цих засобів успішно буде досягати своїх цілей. Тобто, фактично, зараз такого дійсно міцного захисту від КАБів в росіян немає, і це теж наша така суттєва перевага», — наголосив авіаексперт.

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Водночас Долінце визнав, що проблема перехоплення є взаємною. Наразі ані Росія, ані Україна не мають технологій, які б дозволяли масово та ефективно збивати такі повітряні цілі. Ці боєприпаси зайняли свою унікальну і дуже небезпечну нішу на полі бою.

Попри очевидну технологічну перевагу та безпорадність російських протиповітряних систем, ключовим фактором у протистоянні залишаються обсяги виробництва. Кремль досі має кількісну перевагу за рахунок радянських запасів та конвеєрного виготовлення.

«Найбільшим викликом в цьому питання залишається те, що, на жаль, Росія має спроможність використовувати тисячі таких засобів на місяць. Ось Україна поки що, на жаль, бачимо, що може використовувати лише сотні одних з таких платформ», — резюмував Долінце.

Українська зброя — останні новини

Українські оборонні компанії продовжують адаптувати виробництво до умов війни. Щоб зменшити ризики від російських ударів, підприємства розосереджують потужності між різними майданчиками та закликають європейських партнерів швидше переймати цей досвід.

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Україна також залишається одним із ключових майданчиків для розвитку сучасних безпілотних систем. Раніше у США визнавали, що відстають від України у темпах виробництва та розроблення дронів, які активно змінюють тактику на полі бою.

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