Українські КАБи вже на озброєнні: експерт пояснив, на що вони здатні

Українські КАБи. / © скриншот з відео

Реклама

Використання українських керованих авіабомб (КАБів) може завдати російській армії серйозних втрат — як у живій силі, так і в техніці.

Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Руйнування дев’ятиповерхівки — не проблема

За словами Нарожного, одна українська КАБ вагою 500 кг здатна знести два-три прольоти стандартного дев’ятиповерхового будинку. Для порівняння, балістична ракета з боєголовкою вагою до 480 кг здатна зруйнувати цілий під’їзд. Хоча швидкість польоту КАБ значно нижча, це майже не впливає на руйнівну силу:

Реклама

“КАБ летить повільніше, ніж ракета, але потужність залишається колосальною”, — наголосив експерт.

Бетонобійні проти фугасних: які КАБи ефективніші?

Нарожний пояснив, що спеціалізовані бетонобійні авіабомби призначені для ураження укріплених цілей — вони мають товстий сталевий корпус і менший заряд вибухівки. Натомість звичайні фугасні КАБи вибухають при контакті й пробивають максимум 1–2 бетонні перекриття.

“Фугасні бомби не беруть бункери, але цілком ефективні проти цивільної інфраструктури. Саме тому Росія активно застосовує КАБи під час штурмів міст”, — зазначив він.

Радянські запаси і сучасні модулі

Україна має у спадок десятки тисяч радянських авіабомб, і саме їх нині активно модернізують, додаючи універсальний модуль планування і корекції (УМПК). За словами Нарожного, імовірно, українські інженери створили КАБи, взявши за основу принципи російського УМПК, тоді як американський аналог JDAM має іншу конструкцію — з хвостовою частиною та крилами.

Реклама

Як працює український КАБ

Сучасний український КАБ оснащений двома системами наведення:

Інерційна система (гіроскоп);

Корекція за GPS.

Це дає змогу досягати точності в межах 3 метрів на відстані до 60 км. Особливу роль відіграє тип GPS-антени — зокрема, CRP-антени, які можуть мати стійкість до РЕБ і різну кількість каналів: 4, 8, 12 або 16.

За оцінками експерта, російський УМПК коштує до $150 000, тоді як американський JDAM – у межах $25–30 тисяч. Але останній гірше захищений від радіоелектронного впливу.

Сумісність із різними літаками

Українські КАБи можуть скидатися з Су-24, Су-25, МіГ-29, а також із F-16, що відкриває широкі можливості для бойового застосування:

Реклама

“Це універсальна зброя, яку можна інтегрувати в будь-який повітряний парк. І це вже змінює правила гри”, — підсумував Павло Нарожний.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети “Сапсан”. Він зазначив, що позитивні випробування цієї ракети вже відбулися раніше, але деталі щодо термінів та обсягів виробництва не розголошують з міркувань безпеки.

Раніше, ще влітку 2024 року, Зеленський заявив, що ЗСУ успішно випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Тоді президент не уточнив, про яку ракету йшлося. Проте зараз, у червні 2025-го, президент підтвердив, що успішні випробування ракети “Сапсан” уже відбулися.