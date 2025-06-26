ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
1163
Час на прочитання
2 хв

Українські КАБи вже на озброєнні: експерт пояснив, на що вони здатні

Спеціалізовані бетонобійні авіабомби призначені для ураження укріплених цілей — вони мають товстий сталевий корпус і менший заряд вибухівки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Українські КАБи

Українські КАБи. / © скриншот з відео

Використання українських керованих авіабомб (КАБів) може завдати російській армії серйозних втрат — як у живій силі, так і в техніці.

Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Руйнування дев’ятиповерхівки — не проблема

За словами Нарожного, одна українська КАБ вагою 500 кг здатна знести два-три прольоти стандартного дев’ятиповерхового будинку. Для порівняння, балістична ракета з боєголовкою вагою до 480 кг здатна зруйнувати цілий під’їзд. Хоча швидкість польоту КАБ значно нижча, це майже не впливає на руйнівну силу:

“КАБ летить повільніше, ніж ракета, але потужність залишається колосальною”, — наголосив експерт.

Бетонобійні проти фугасних: які КАБи ефективніші?

Нарожний пояснив, що спеціалізовані бетонобійні авіабомби призначені для ураження укріплених цілей — вони мають товстий сталевий корпус і менший заряд вибухівки. Натомість звичайні фугасні КАБи вибухають при контакті й пробивають максимум 1–2 бетонні перекриття.

“Фугасні бомби не беруть бункери, але цілком ефективні проти цивільної інфраструктури. Саме тому Росія активно застосовує КАБи під час штурмів міст”, — зазначив він.

Радянські запаси і сучасні модулі

Україна має у спадок десятки тисяч радянських авіабомб, і саме їх нині активно модернізують, додаючи універсальний модуль планування і корекції (УМПК). За словами Нарожного, імовірно, українські інженери створили КАБи, взявши за основу принципи російського УМПК, тоді як американський аналог JDAM має іншу конструкцію — з хвостовою частиною та крилами.

Як працює український КАБ

Сучасний український КАБ оснащений двома системами наведення:

  • Інерційна система (гіроскоп);

  • Корекція за GPS.

Це дає змогу досягати точності в межах 3 метрів на відстані до 60 км. Особливу роль відіграє тип GPS-антени — зокрема, CRP-антени, які можуть мати стійкість до РЕБ і різну кількість каналів: 4, 8, 12 або 16.

За оцінками експерта, російський УМПК коштує до $150 000, тоді як американський JDAM – у межах $25–30 тисяч. Але останній гірше захищений від радіоелектронного впливу.

Сумісність із різними літаками

Українські КАБи можуть скидатися з Су-24, Су-25, МіГ-29, а також із F-16, що відкриває широкі можливості для бойового застосування:

“Це універсальна зброя, яку можна інтегрувати в будь-який повітряний парк. І це вже змінює правила гри”, — підсумував Павло Нарожний.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети “Сапсан”. Він зазначив, що позитивні випробування цієї ракети вже відбулися раніше, але деталі щодо термінів та обсягів виробництва не розголошують з міркувань безпеки.

Раніше, ще влітку 2024 року, Зеленський заявив, що ЗСУ успішно випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Тоді президент не уточнив, про яку ракету йшлося. Проте зараз, у червні 2025-го, президент підтвердив, що успішні випробування ракети “Сапсан” уже відбулися.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie