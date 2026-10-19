Українські морські дрони Magura випробували в США: чим вони зацікавили американців

Морський дрон Magura MV7 / © Defence blog

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Українські морські дрони Magura MV7 випробували у США як носії повітряних безпілотників під час навчань Bayonet Quest 26 у штаті Мічиган. Така конфігурація дає змогу запускати повітряні дрони з морської платформи, розширюючи можливості розвідки та потенційно дозволяючи пілотованим суднам діяти далі від небезпечних зон.

Про це повідомило видання Defence Blog.

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Magura MV7 на навчаннях армії США: як морські дрони запускали БпЛА

Навчання Bayonet Quest 26 тривали з 26 вересня до 6 жовтня. У них брали участь військовослужбовці 7-ї піхотної дивізії армії США, яка входить до складу Multi-Domain Command-Pacific.

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«Дивізія охарактеризувала навчання як тестування автономних систем і безпілотних літальних апаратів для розширення можливостей спостереження, оперативного радіусу та прийняття рішень», — йдеться в повідомленні військових.

На оприлюднених зображеннях видно, що на носовій частині українських безекіпажних суден Magura MV7 встановили спеціальні платформи для запуску повітряних дронів. Морські безпілотники також випробовували у взаємодії з пілотованим патрульним катером Mk VI.

© Defence blog

У 7-й піхотній дивізії США зазначили, що така схема дає змогу поєднувати можливості морських і повітряних безпілотних систем та розширювати радіус розвідки без необхідності наближати пілотовані судна до потенційних загроз.

Чим відомі морські дрони Magura та як Україна ділиться досвідом із НАТО

Українські морські дрони Magura стали відомими завдяки операціям проти кораблів Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Криму. Згодом з’явилися модифікації, оснащені озброєнням, зокрема ракетами та кулеметами.

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«Українська військова розвідка у 2025 році повідомляла, що озброєні ракетами човни Magura збивали російські бойові літаки над Чорним морем», — зазначає Defence Blog.

Випробування у Мічигані відбулися на тлі ширшого інтересу союзників до українського досвіду використання безпілотних систем. За даними Defence Blog, за кілька днів до цього Україна застосувала систему управління полем бою DELTA для координації повітряних, надводних і підводних дронів разом із радіолокаційними системами під час навчань НАТО REPMUS 2026, які проводилися в Португалії.

Це була третя участь України в цих навчаннях. За даними ISW, системи, що передавали телеметрію за стандартом НАТО STANAG 4817, інтегрували в DELTA. Система продовжувала працювати навіть за нестабільного зв’язку.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна вперше застосувала власну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. За даними The Wall Street Journal, ціллю стала російська військова позиція на тимчасово окупованій території України.

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Згодом генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех повідомила, що Україна запустила FP-7 і по території Росії.

Крім того, в Україні розробили безпілотник для евакуації важкопоранених військових безпосередньо з поля бою. Таку розробку створили для допомоги бійцям у небезпечних умовах, коли евакуація звичайним транспортом ускладнена через обстріли та загрозу повторних ударів.

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