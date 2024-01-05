Українські пілоти у США завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року

Пілоти з України проходять підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

Українські пілоти будуть проходити підготовку у Сполучених Штатах на винищувачах F-16 до кінця 2024 року.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє ЄП.

Він нагадав, що група українських льотчиків проходить підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – Ред.) може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – додав Райдер.

Раніше невелика група українських пілотів, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія відправить до Данії F-16 та інструкторів для навчань українських пілотів.

Крім того, ми раніше інформували, що отримання Україною винищувачів F-16 виходить на фінішну пряму.

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