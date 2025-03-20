Українські ракети змінюють баланс сил: Київ збільшує випуск "Нептуна"

Завдання ударів по НПЗ посилює загрозу для російської нафтової промисловості, яка є ключовим джерелом доходу для економіки країни-агресора.

Спроба Дональда Трампа домовитися з Володимиром Путіним про 30-денне припинення вогню не увінчалася успіхом, однак у Кремлі, схоже, розглядають можливість зменшення атак на енергетичну інфраструктуру України. Тим часом українська армія успішно випробувала свою нову далекобійну крилату ракету "Нептун", яка завдала нищівного удару по російському нафтопереробному заводу.

Про це розповідає Politico.

Влучний удар по НПЗ в Туапсе

У ніч на 14 березня українські військові застосували нову модифікацію ракети "Нептун" для удару по НПЗ у Туапсе (Краснодарський край, РФ), що розташований майже за 1000 км від контрольованої Україною території. Наслідки атаки виявилися значними – пожежа охопила територію понад тисячу квадратних метрів, і знадобилося три дні для її ліквідації.

За офіційною заявою губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, внаслідок удару загорілися цистерни з 20 тисячами тонн бензину.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив результати використання далекобійного "Нептуна".

Небезпека для російської нафтової галузі

Завдання ударів по НПЗ посилює загрозу для російської нафтової промисловості, яка є ключовим джерелом доходу для економіки країни-агресора. Українська армія вже кілька місяців активно атакує об’єкти енергетичної інфраструктури РФ, використовуючи дрони для ударів по НПЗ, трубопроводах та насосних станціях. За оцінками експертів, Україна вже вивела з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

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Український депутат Роман Лозінський написав у Facebook:

"Путін фактично визнав Трампу, наскільки ефективні наші далекобійні удари по російській енергетиці. Це наш стратегічний козир".

Переваги "Нептуна" перед дронами

На відміну від безпілотників, крилаті ракети є значно складнішими для перехоплення. Вони летять на швидкості, близькій до звукової, і мають вищу точність.

Втім, ця зброя не є абсолютною гарантією перелому у війні.

"Ці ракети не змінять хід війни самі по собі, навіть якщо їх стане більше. Росія запустила в Україну значно більше різних ракет, але ми все ще тримаємося", – пояснив Микола Бєлесков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.

Водночас він наголошує на необхідності розвитку ударного потенціалу, адже майбутня стратегічна оборона України має базуватися на поєднанні ракетних та безпілотних атак.

Україна – у клубі виробників далекобійних ракет

Завдяки створенню "Нептуна" Київ долучається до вузького кола країн, здатних самостійно виготовляти високоточні крилаті ракети.

"Це зброя з дальністю понад 500 км, яка несе потужні боєголовки, здатні завдати значної шкоди цілям", – зазначають військові експерти.

На сьогодні лише кілька країн володіють подібним озброєнням:

Франція та Велика Британія мають Storm Shadow/SCALP, які вже постачаються Україні.

Німеччина та Швеція володіють Taurus, але поки що відмовляються передавати їх Києву.

США обговорюють можливість постачання JASSM, однак наразі рішення не ухвалено.

Україна, крім "Нептуна", також розробляє власні ударні безпілотники. У лютому Володимир Зеленський презентував турбореактивний БПЛА "Ад" із дальністю польоту до 700 км.

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Таким чином, поєднання новітніх ракетних технологій і безпілотних ударних платформ дає Україні можливість ефективно вражати стратегічні цілі на території РФ та послаблювати її військовий і економічний потенціал.

Україна продовжує активну розробку та виробництво власних крилатих ракет, а "Нептун-МД" стає ключовим елементом її військової стратегії.

Масштабування виробництва та співпраця з ЄС

Київ робить ставку на нарощування виробництва ракет, зокрема розширюючи можливості власного ВПК. У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виготовила близько 100 ракет різних типів. Виробничі потужності продовжують зростати, а державні підприємства та приватні компанії шукають нові технологічні рішення для підвищення ефективності озброєнь.

Один із ключових напрямків – міжнародне співробітництво. Минулого року Україна уклала партнерську угоду з Румунією щодо виробництва ракет "Нептун". Це дозволяє Україні розширювати виробництво поза межами власної території, що знижує ризики від атак російських військ і сприяє безперебійному постачанню озброєння.

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Аналітики вважають, що подальше залучення фінансування з боку ЄС може суттєво прискорити виробництво та дати Києву більше незалежності у веденні бойових дій.

"Фінансування з боку ЄС допомогло б збільшити видобуток і надало б Україні більшу свободу дій — незалежно від США", — зазначив військовий аналітик Микола Бєлесков.

"Нептун" як інструмент стримування

Розширення ракетного арсеналу не лише дозволяє Україні завдавати точкових ударів по стратегічних об’єктах Росії, а й виступає вагомим стримувальним фактором. Після серії успішних атак на російські НПЗ у Москві дедалі більше побоюються можливості українських ударів по критично важливій інфраструктурі.

За оцінками експертів, здатність України самостійно виробляти ракети дальнього радіусу дії змінює баланс сил на фронті та унеможливлює для Росії безкарне використання своєї глибокої території для ведення війни.

"Нептун-МД" ставить Україну в ряд небагатьох країн, які володіють технологіями виробництва сучасних крилатих ракет великої дальності. Це змінює правила гри у війні", — наголошує Бєлесков.