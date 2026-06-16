Українські ракети можуть отримати європейські “серця”: що стоїть за новою угодою

“Українська бронетехніка” домовилася про стратегічне партнерство з чеською AviaNera Technologies / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Українські ракетні та безпілотні системи можуть отримати більше можливостей для виробництва двигунів. “Українська бронетехніка” домовилася про стратегічне партнерство з чеською AviaNera Technologies, яка спеціалізується на силових установках для дронів, баражуючих боєприпасів і ракет.

Угоду підписали 15 червня у Парижі під час оборонної виставки Eurosatory 2026, передає пресслужба компанії.

Домовленість передбачає співпрацю у постачанні турбореактивних і турбогвинтових двигунів різних класів потужності для українських ракетних та безпілотних платформ. У перспективі сторони також розглядають створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей і локалізацію технологій в Україні.

Реклама

Для української оборонної промисловості це важливо, адже двигуни залишаються одним із ключових вузьких місць у виробництві безпілотників і ракетних систем. Стабільні постачання та локалізація частини технологій можуть пришвидшити виробництво і зменшити залежність від зовнішніх ланцюгів.

Генеральний директор “Української бронетехніки” Владислав Бельбас заявив, що угода має посилити ракетний і безпілотний потенціал України.

«Наша мета — створити нові можливості для виробництва сучасних двигунів для ракетних та безпілотних систем. Спільний розвиток виробничих потужностей та майбутнє створення спільних підприємств дозволить нам не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українські платформи, а й разом розробляти системи високоточного озброєння нового покоління», — сказав Бельбас.

Він додав, що йдеться про довгостроковий альянс, який має зробити українську оборонну промисловість більш самодостатньою та глибше інтегрованою в європейську архітектуру безпеки.

Реклама

У AviaNera Technologies також наголошують, що силові установки часто стають обмежувальним фактором у виробництві безпілотних систем і керованих ракет.

Генеральний директор компанії Павло Чехал зазначив, що AviaNera розширює виробництво двигунів і планує локалізувати його на ключових ринках, серед яких Україна.

«Силові установки часто є вузьким місцем у виробництві безпілотних літальних систем та керованих ракет. Саме тому наша стратегія полягає у розширенні виробництва та його локалізації на ключових ринках, до яких, безсумнівно, належить Україна», — заявив Чехал.

Він також нагадав, що “Українська бронетехніка” вже співпрацює з CSG — промислово-технологічною групою, до якої входить AviaNera. За його словами, нова угода у сфері силових установок є логічним продовженням попереднього проєкту з ліцензійного виробництва боєприпасів західного калібру.

Реклама

AviaNera Technologies — чеська компанія у складі Czechoslovak Group, одного з найбільших оборонно-промислових холдингів Центральної Європи. Вона займається розробкою та виробництвом компактних турбореактивних і турбогвинтових двигунів для безпілотних авіаційних систем, баражуючих боєприпасів, крилатих ракет та інших авіаційних платформ.

Українська зброя: останні новини

Українські оборонні компанії продовжують адаптувати виробництво до умов війни. Щоб зменшити ризики від російських ударів, підприємства розосереджують потужності між різними майданчиками та закликають європейських партнерів швидше переймати цей досвід.

Україна також залишається одним із ключових майданчиків для розвитку сучасних безпілотних систем. Раніше у США визнавали, що відстають від України у темпах виробництва та розробки дронів, які активно змінюють тактику на полі бою.

Крім того, українські компанії розвивають власні ракетні рішення. Зокрема, Україна успішно випробувала ракету-перехоплювач FP-7.x, яку розглядають як дешевшу альтернативу американським ракетам Patriot. Виробник Fire Point уже готується масштабувати виробництво та інтегрувати ракету в систему ППО Freya.

Реклама

Новини партнерів