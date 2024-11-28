Українські розвідники спалили ворожу РЛС “Подльот” в Криму: скільки вона коштує та для чого призначена

Радіолокаційна станція в окупованому Криму виявляла повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складних перешкодовиїх обставинах.
В результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено радіолокаційну станцію росіян за 5 млн доларів.
Головне управління розвідки МО повідомило про це 28 листопада.
28 листопада 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подлет".
Що відомо про РЛС "Подлет"
За інформацією розвідників, мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подльот" використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складних перешкодових обставинах.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу “подльот”, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 млн доларів.
Нагадаємо, 17 листопада невідомі БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.
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