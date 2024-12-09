Український розвідувально-ударний комплекс допустили до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7 вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.

Про це повідомили в Міноборони.

Що відомо про Droid TW 12.7: технічні характеристики та надійність

Український розвідувально-ударний наземний комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Технічні характеристики Droid TW 12.7 наступні:

кулемет калібру 12.7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне управління через планшет

⁠працює на цифровому звʼязку.

Як повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, Droid TW 12.7 вже кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ.

"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 — це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", — сказав Кліменков.

За його словами, у Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив російські військові кораблі.

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