Український розвідувально-ударний комплекс допустили до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7 вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.
Про це повідомили в Міноборони.
Що відомо про Droid TW 12.7: технічні характеристики та надійність
Український розвідувально-ударний наземний комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Технічні характеристики Droid TW 12.7 наступні:
- кулемет калібру 12.7 мм
- гусенична платформа для найскладніших умов
- дистанційне управління через планшет
- працює на цифровому звʼязку.
Як повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, Droid TW 12.7 вже кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ.
"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 — це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", — сказав Кліменков.
За його словами, у Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.
Нагадаємо, український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив російські військові кораблі.
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