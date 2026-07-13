Українську ракету FP-7.x можуть адаптувати до Patriot: що відомо про перспективний проєкт Freya

Patriot / © Getty Images

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Україна розглядає різні шляхи посилення протиракетної оборони на тлі постійних атак російськими балістичними ракетами. Однією з перспективних розробок є проєкт Freya із новою ракетою FP-7.x, яка за своїми характеристиками та концепцією близька до американської PAC-2 GEM-T, що використовується у зенітному комплексі Patriot.

Про це повідомляє Defense Express.

Що відомо про FP-7.x

За даними видання, ракета FP-7.x, яку розробляє компанія Fire Point у межах проєкту Freya, створюється як засіб боротьби з балістичними цілями. Її конструкція концептуально нагадує радянську ракету 48Н6 для комплексів С-300/С-400, однак використовує сучасну елементну базу, композитні матеріали, нове тверде паливо та сучасні системи керування.

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Однією з головних особливостей проєкту є застосування інфрачервоної головки самонаведення німецької компанії Diehl, тоді як радянські ракети використовували напівактивне радіолокаційне наведення.

Чи можлива інтеграція з Patriot

Експерти зазначають, що на маршовій ділянці польоту FP-7.x та ракети Patriot використовують схожий принцип радіокомандного керування за допомогою даних радіолокаційної станції. Саме тому теоретично можна розглядати можливість адаптації української ракети до інфраструктури Patriot.

Зокрема, якщо окрема модифікація FP-7.x отримає систему наведення, сумісну з PAC-2 GEM-T, це дозволило б використовувати радіолокаційні станції AN/MPQ-53 або AN/MPQ-65, які входять до складу комплексу Patriot.

Водночас фахівці наголошують, що йдеться лише про теоретичну можливість, а не про готове технічне рішення.

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Які існують перешкоди

Повна інтеграція української ракети до американського комплексу виглядає малоймовірною через суттєві конструктивні відмінності.

FP-7.x майже на два метри довша за PAC-2 GEM-T, має більший діаметр та приблизно удвічі більшу масу. Через це українську ракету неможливо буде використовувати зі стандартових пускових установок Patriot без серйозних змін конструкції.

Крім технічних труднощів, існують і промислові обмеження. Виробниками ракет Patriot є американські компанії Raytheon та Lockheed Martin, тому інтеграція сторонньої ракети може вимагати не лише складних технічних рішень, а й окремих домовленостей щодо ліцензій та виробництва.

Попри це, у Defense Express звертають увагу, що нині США активно працюють над пошуком дешевших засобів перехоплення балістичних ракет для систем Patriot. Саме тому український проєкт Freya потенційно може викликати інтерес у майбутньому, якщо його характеристики відповідатимуть вимогам сучасної протиракетної оборони.

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