Здатна долетіти до Москви: українські розробники представили крилату ракету "Трембіта"

За три роки в Україні зʼявилося понад півтори тисячі оборонних стартапів.

На найбільшому за всю історію України форумі оборонних інновацій Defense Tech Innovations Forum, який відбувся у п'ятницю, 21 лютого, у Києві, представили сотні дронових і ракетних українських технологій. Серед фаворитів заходу – ракета "Трембіта", яка за словами розробників здатна долетіти до Москви.

Про це повідомив Telegram-канал очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"За три роки в Україні зʼявилося 1 500+ компаній — виробників дронів, ракет, роботів, РЕБу та інновацій. Більшості із цих розробок не існувало у 2022 році, а зараз український ринок Defense Tech розвивається неймовірно швидко", – йдеться у повідомленні.

Заявлені характеристики "Трембіти":

вага бойової частини – 20 кг;

дальність ураження – понад 140 км;

швидкість – понад 400 км/год.

"Такі заходи — наш сигнал для інвесторів та розробників створювати компанії в Україні й інвестувати в наші оборонні технології. За три роки ми змінили правила гри в Defense Tech. І зараз можемо виокремити два ключові фактори, які стали геймченджерами: відкриття ринків та гейміфікація війни", – зазначив Федоров.

Він додав, що у Defense Tech Innovations Forum взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них — великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників.

Крім "Трембіти" на форумі показали наземний дрон-камікадзе, який замість коліс має міни ТМ-62, а також дистанційно керований бойовий модуль Wolly 7,62, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.

Нагадаємо, про розробку ракети "Трембіта" стало відомо ще у 2023 році. Українські інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS заявили, що планують розгорнути виробництво "Трембіти" по всій країні у форматі "гаражних майстерень".

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