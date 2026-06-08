Український дрон, якому не страшні РЕБ: Deadliner Q1 увійшов до трійки найефективніших у ЗСУ

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За даними Сил безпілотних систем України, він не лише став лідером за кількістю вильотів серед систем свого класу, а й за загальними даними ЗСУ увійшов до трійки найефективніших комплексів у своїй категорії.

Головна особливість дрона — оптоволоконне керування. Воно дозволяє оператору працювати навіть там, де звичайні FPV стикаються з потужною протидією засобів радіоелектронної боротьби.

У компанії розповідають, що над створенням комплексу працювали як військові з бойовим досвідом, так і цивільні інженери. Результатом став дрон із дальністю до 20 км, швидкістю до 110 км/год та корисним навантаженням до 2 кг.

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