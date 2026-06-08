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Український дрон, якому не страшні РЕБ: Deadliner Q1 увійшов до трійки найефективніших у ЗСУ
Український оптоволоконний FPV-дрон Deadliner Q1 показав один із найкращих результатів серед засобів ураження за підсумками травня 2026 року.
За даними Сил безпілотних систем України, він не лише став лідером за кількістю вильотів серед систем свого класу, а й за загальними даними ЗСУ увійшов до трійки найефективніших комплексів у своїй категорії.
Головна особливість дрона — оптоволоконне керування. Воно дозволяє оператору працювати навіть там, де звичайні FPV стикаються з потужною протидією засобів радіоелектронної боротьби.
У компанії розповідають, що над створенням комплексу працювали як військові з бойовим досвідом, так і цивільні інженери. Результатом став дрон із дальністю до 20 км, швидкістю до 110 км/год та корисним навантаженням до 2 кг.