Український стартап у сфері безпілотників пережив найвибуховіший дебют на фондовому ринку США

Українські військові технології привертають дедалі більше уваги інвесторів у США. Один із стартапів у галузі безпілотників показав рекордний дебют на біржі Nasdaq — найбільшій в США електронній системі торгівлі цінними паперам.

Про це повідомляє cbsnews.

Йдеться про компанію Swarmer, засновану українцями, але зареєстровану в американському Остіні. За перший день торгів її акції зросли на понад 700%, завершивши сесію на рівні 31 долару.

Технології з поля бою

Як йдеться у повідомленні, Swarmer розробляє програмне забезпечення, яке дозволяє одному оператору керувати сотнями дронів одночасно. Цю технологію активно застосовують українські військові від 2024 року.

Тож, ключовою перевагою стартапу є досвід, отриманий безпосередньо у бойових умовах.

«Платформа Swarmer була використана у понад 100 тисячах реальних бойових місій в Україні. Це дозволяє постійно вдосконалювати алгоритми та створює перевагу, яку неможливо відтворити в лабораторії», — зазначають у компанії.

Україна як центр військових інновацій

Експерти вважають, що Swarmer — лише перший приклад нової хвилі українських з американською юрисдикцією та інвестиціями.

Впродовж повномасштабної війни Україна стала одним із лідерів у виробництві недорогих FPV-дронів і технологій, пов’язаних із ними. Однак головною проблемою залишається нестача фінансування.

За даними Міноборони України, у 2025 році потенційні виробничі можливості оборонної галузі сягнули 35 млрд доларів, але фактичне зовнішнє фінансування склало лише 6,1 млрд доларів, йдеться у повідомленні.

Одним із шляхів вирішення проблеми називають вихід українських компаній на американський ринок і залучення партнерів із оборонного сектору США.

Зокрема, ексдержсекретар США Майк Помпео приєднався до ради директорів українського виробника Fire Point, а американська компанія Powerus, що пов’язана з родиною Трампів, планує створювати спільні підприємства з українськими виробниками після пом’якшення експортних обмежень, передає cbsnews.

Інтерес Пентагону

«США також зацікавлені у дешевших українських технологіях як доповненні до власного дорогого озброєння», — йдеться на cbsnews.

Пентагон уже тестує дрони різних виробників.

Ба більше, президент Володимир Зеленський заявляв про готовність України ділитися досвідом у сфері протидії дронам, зокрема на Близькому Сході.