Українці створили кишеньковий детектор, який перехоплює відео з російських дронів

Кишеньковий перехоплювач відео

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Українські аеророзвідники знайшли спосіб обертати очі російських безпілотників проти них самих. Київський технологічний стартап CODE380 представив кишеньковий приймач DVision SDR, який у реальному часі перехоплює кадри з ворожих дронів та транслює їх українським захисникам.

Про це пише TechCrunch.

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Кишеньковий ґаджет від українських розробників: як нова розробка перехоплює відео з російських дронів

Секрет криється у вразливості росіян: їхні дрони передають зображення у відкритий ефір без жодного шифрування. Завдяки цьому наші бійці бачать картинку з камери противника ще до того, як ворог завдасть удару, і точно знають, куди спрямований вектор атаки.

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Гаджет важить лише 283 грами, що робить його удвічі легшим за більшість аналогів. До того ж він працює на спецчастотах, якими окупанти з червня почали оснащувати свої нові моделі дронів «Молнія». Коштує такий детектор 24 тисячі гривень.

Повний цикл сканування займає близько 9 секунд. Дальність виявлення становить:

до 10 км — у діапазоні 500–6000 МГц;

до 5 км — у діапазоні 6000–7000 МГц;

до 3,5 км — у діапазоні 7000–8700 МГц.

Пристрій живиться від акумулятора місткістю 10 000 мА·год через порт USB Type-C і може працювати безпосередньо під час заряджання. У комплект входять пристрій та дві всеспрямовані антени.

Окрім основного призначення, D·Vision SDR пропонує розширений функціонал: тестування власних систем РЕБ, виявлення цифрових БпЛА, віддалений моніторинг через ПК, планшет чи телефон, запис фото та відео на карту пам’яті SD, моніторинг конкретної частоти або смуги, а також інструмент «Водоспад».

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Чому «Флеш» розкритикував розробку

Фахівець у галузі військових радіотехнологій та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов наголошує, що більшість детекторів не бачать ці частоти або бачать їх погано.

Він також застеріг, що сліпа довіра до стандартних сканерів може коштувати життя.

Утім, технологічний поєдинок триває. Бескрестнов попереджає про майбутній перехід ворога на «цифру», що «засліпить» новітні приймачі.

А за даними The New York Times, окремі «Молнії» вже тестують автопілот на чіпах Nvidia — такі безпілотники діють безшумно в радіоефірі та не випромінюють жодних сигналів.

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Україна замінює військових роботами

Нагадаємо, Україна активно збільшує використання наземних роботизованих комплексів на фронті, щоб зменшити контакт військових із небезпекою та замінити бійців у ризикованих операціях.

За даними Міноборони, НРК виконують найрізноманітніші завдання на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених, а їхнє застосування вже поширилося на 167 українських підрозділів.

Динаміка залучення роботів стрімко зростає: якщо у листопаді 2025 року було виконано 2500 операцій, а в січні 2026 року — понад 7500, то лише за березень 2026 року за допомогою НРК здійснено понад 9000 бойових і логістичних завдань. Загалом за перші три місяці 2026 року роботи замінили військових у понад 21 тисячі операцій.

Найефективніше роботів використовують 3-тя ОШБ, 1-й окремий медичний батальйон, рота безпілотних систем 92-ї ОШБ, 95-та ОДШБ та 3-тя БрОП «Спартан».

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