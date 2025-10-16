Запуск ракети Tomahawk / © Associated Press

Якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про надання Україні ракет Tomahawk, то українці вигадають спосіб, як запускати їх навіть із кузова пікапа.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю «24 каналу».

Він наголосив на винахідливості українців щодо технологій.

«Я думаю, що Україні не потрібний підводний човен для запуску Tomahawk. Ймовірно, знайдуться інженери, які зможуть вигадати, як запустити Tomahawk навіть із кузова пікапа. Тож нехай Україна самостійно розв’яже цю проблему. Давайте просто дамо їй таку можливість», — сказав Годжес.

За словами американського генерала, досі немає певності в тому, що адміністрація Трампа уже ухвалила рішення про постачання цих ракет.

«Я думаю, що в адміністрації є люди, які ще не переконані чи не виконують вказівки президента так швидко та чітко, як він очікує чи нам усім хотілося б бачити», — зазначив він.

При цьому Бен Годжес висловив сподівання, що Tomahawk стане «потужним засобом» для далекобійних ударів по Росії, «особливо по об’єктах нафтогазової інфраструктури та заводах з виробництва боєприпасів або місцях, де росіяни виробляють безпілотники».

Він наголосив, що скарги Кремля на те, що постачання цих ракет призведе до загострення у відносинах Росії із США, не повинні зупиняти Вашингтон, хоча зауважив, що з міркувань безпеки про прибуття цих ракет заздалегідь повідомляти не потрібно.

«Нам не слід цього знати. Було б чудово, якби прибуття Tomahawk було б оприлюднено лише після великих вибухів на російських нафтопереробних заводах. Це найкращий спосіб», — підсумував Годжес.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Україні американських ракет Tomahawk було б «надзвичайно небезпечним кроком» та погіршить стосунки Москви і Вашингтона.