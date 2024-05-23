Умєров розповів, що Україна отримає від Іспанії у новому пакеті допомоги

Міністр закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість.

У новий пакет допомоги від Іспанії для України увійшли не тільки партія танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot, а й інше озброєння.

Про це повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Він заявив, що подякував міністерці оборони Іспанії Маргариті Роблес за рішення її країни надати нам наступну партію танків Leopard.

"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння", - повідомив міністр

Умєров заявив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО.

"Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", - наголосив міністр

Також він закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Секретар РНБО пояснив, навіщо Україні бити зброєю США по цілях у Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні пояснили, чому проти ударів західною зброєю по території РФ.

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