Умєров розповів, скільки дронів на рік здатна виробляти Україна

Україна має можливості виготовляти кілька мільйонів дронів щорічно.

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Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Він заявив, що у цьому році Україна буде закуповувати більш ніж мільйон дронів.

"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", - заявив Умєров.

Він підкреслив, що на наступний рік Україна не дасть ворогу себе обійти і буде виготовляти дронів у декілька разів більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники почали обробляти дрони невідомою речовиною.

Крім того, ми раніше інформували, що дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Росії.

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