Умєров розповів, скільки дронів на рік здатна виробляти Україна

Україна буде продовжувати нарощувати виробництво безпілотників.
Україна має можливості виготовляти кілька мільйонів дронів щорічно.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
Він заявив, що у цьому році Україна буде закуповувати більш ніж мільйон дронів.
"Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити", - заявив Умєров.
Він підкреслив, що на наступний рік Україна не дасть ворогу себе обійти і буде виготовляти дронів у декілька разів більше.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники почали обробляти дрони невідомою речовиною.
Крім того, ми раніше інформували, що дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Росії.
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