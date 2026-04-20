Реклама

В Україні впроваджують єдину універсальну наземну станцію для керування БпЛА, що працюють через оптоволокно.

Про це повідомляє очільник Міноборони України Михайло Федоров.

За його словами, сьогодні дрони, з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем, стали справжнім «нічним жахом» для ворога. Їхня головна перевага — абсолютна стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Там, де звичайні FPV-дрони втрачають зв’язок через перешкоди, «оптика» продовжує бачити ціль та ефективно її знищувати.

Реклама

Проблема, яку вирішує уніфікація

Досі кожен виробник постачав власну наземну станцію. Через це екіпажі, заходячи на позиції, були змушені нести на собі по 3–5 різних пультів та станцій, щоб мати змогу запускати дрони різних марок. Це не лише виснажує бійців фізично, а й забирає дорогоцінний час, необхідний для виконання бойової роботи.

«Наша мета — створити єдиний стандарт, який замінить десятки розрізнених рішень і максимально спростить роботу підрозділів», — зазначає Федоров.

Що вже зроблено та які плани

Над проєктом протягом кількох місяців працювала команда Міністерства оборони разом із виробниками та радником з ефективності БпЛА Сергієм Стерненком.

Вже сформовано єдині технічні вимоги для аналогових станцій (найбільш затребуваних на фронті). Прототип, готовий до серійного виробництва, вже цього тижня відправляється у бойові підрозділи для фінальних випробувань.

Реклама

Наступним кроком стане розробка аналогічного уніфікованого стандарту для цифрових систем керування на оптоволокні.

Після успішних тестів єдине рішення буде розгорнуте по всій лінії бойового зіткнення.

Системне прибирання технічних бар’єрів, зазначають у Міноборони, дозволить українським захисникам зосередитися на головному — ліквідації окупантів у всіх доменах, не відволікаючись на сумісність кабелів та роз’ємів.