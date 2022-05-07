Уряд спрямував додаткові кошти на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння для ЗСУ: названа сума

Уряд спрямував додаткові кошти на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння для ЗСУ: названа сума

Кабінет Міністрів України виділив ще 359 млн грн на потреби наших військових, які боронять рідну країну від російських окупантів.

Ці гроші були спрямовані на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних Сил України. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні в суботу, 7 травня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України на своїй сторінці в Facebook.

"За ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів Міністерству оборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних Сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові прямим влучанням знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів та зняли це на відео.

Андрій Єрмак, міністр інфраструктури, голова правління АТ "Укрзалізниця" і голова "Слуга Народу" відвідали Ірпінь

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