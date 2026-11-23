Росія атакує Україну «Геранями-5» / © УНІАН

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Бойова частина реактивного дрона РФ «Герань-5», за різними оцінками, може важити близько 90–110 кілограмів. Через швидкість, яка у 2,5–3 рази вища, ніж у звичайного «Шахеда», дрон має значно більшу кінетичну енергію під час удару. Це може посилювати руйнування стін і перекриттів, а бойова частина може проникати глибше в будівлю.

Це зауважив авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі Київ24.

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Відомо, що протягом останніх років російські окупанти зробили низку різних модифікацій. Зокрема, для «Гераней».

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«Найбільш небезпечним з погляду будівель є так звані боєприпаси, які здійснюють розпилення аерозолю, або об'ємно-детонуючі боєприпаси. Адже під час детонації вони призводять до руйнування несучих стін», — пояснив авіаексперт.

Сила удару дронів, наприклад, з однаковою бойовою частиною, але різною швидкістю, буде відрізнятися. Зокрема, швидкість «Герані-5», у 2,5–3 з половиною рази більша, ніж у звичайного ударного «Шахеда». Тому при однаковій базі бойової частини, ударний дрон під час падіння так само може здійснювати руйнування і стін, і перекриттів.

«Бойова частина такого ударного засобу може потрапляти глибше всередину будівлі. Під час вибуху це призводить до більш важких наслідків і для будівлі, і для людей, які можуть у ній перебувати», — додав Долінце.

Росія атакує Україну «Геранями-5» — останні новини

Раніше Сергій Бескрестнов («Флеш») повідомив, що російські загарбники застосували для атаки на Україну нову модифікацію «Герані-5», яка отримала назву «Герань-5 К5-К». Особливістю цього озброєння є система оптичної навігації, а також покращені льотні характеристики.

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Як пояснив Бескрестнов, нова модифікація має низку особливостей, які відрізняють її від попередніх зразків. Передусім мовиться про використання системи оптичної навігації, яка забезпечує додаткові можливості для орієнтування під час польоту. Крім того, окупанти збільшили дальність застосування, швидкість і висоту польоту цього озброєння.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Росія випробовує новий реактивний безпілотник «Герань-6», який потенційно може розвивати швидкість до 1000 км/год і нести велику бойову частину. Через такі характеристики його перехоплення може стати серйозним викликом для української ППО.

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