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В Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України від США

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України від США

Фото: Associated Press

До нового пакета військової допомоги можуть увійти додаткові системи HIMARS.

Адміністрація президента США готова впродовж ближчих днів і тижнів оголосити про нове виділення оборонної допомоги Україні.

Про це координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу 4 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Бойові дії на сході України впродовж останніх кількох тижнів були особливо інтенсивними. Думаю, нам слід очікувати, що такі бойові дії продовжуватимуться ще достатньо тривалий час", – сказав Кірбі.

Саме тому США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки, сказав представник Білого дому.

"Ви побачите, як ми продовжимо робити це в найближчі дні й тижні", – анонсував Кірбі.

Водночас кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський із посиланням на представника Білого дому повідомив, що до нового пакета військової допомоги можуть увійти додаткові установки HIMARS.

Нагадаємо, напередодні нового 2023 року президент США Джо Байден підписав бюджет на новий фінансовий рік, який містить пакет допомоги для України. Так, в американському бюджеті закладено майже 45 млрд дол. для України та партнерів.

Зауважимо, за інформацією видання Politico, під час візиту до США президент України Володимир Зеленський просив у американського президента Джо Байдена надати сучасні танки та літаки. Проте позиція Вашингтона не змінилася.

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Дата публікації
Перегляди
914
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