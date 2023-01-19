В Білому домі відповіли Шольцу на його умову про постачання танків Україні

У Вашингтоні інша точка зору на проблему постачання танків Україні

Міжнародні партнери та союзники повинні самі визначати, яку зброю вони можуть передати Україні для захисту від російських загарбників.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Джо Байден вважає, що кожна країна має схвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вони можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні", - зазначила речниця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий відправити до України німецькі танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Крім того, ми раніше інформували, що під час форуму в Давосі Олаф Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи отримає Україна німецькі танки Leopard.

За інформацією CNN, найближчими днями Штати оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Проте "Абрамсів" там не буде.

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