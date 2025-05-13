В Італії зустрінуться міністри оборони низки європейських країн: обговорять допомогу Україні

Прапор Італії

Реклама

В Італії пройде зустріч міністрів оборони низки європейських країн, під час якої буде обговорюватись підтримка України.

Про це повідомляє видання Sud Ouest.

У повідомленні вказується, що саміт міністрів оборони європейських країн має відбутись у п’ятницю, 16 травня.

Реклама

Це стане вже четвертою подібною зустріччю — раніше вони проходили у Берліні в листопаді, Варшаві в січні та Парижі в березні.

У Міноборони Італії повідомили, що керівник відомства Гвідо Крозетто проведе зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для «обговорення координації підтримки України».

Також на зустрічі буде обговорюватись посилення європейської обороноздатності.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може наростити обсяги військової допомоги Україні, якщо Сполучені Штати відмовляться продовжувати постачання озброєння.

Реклама

Ми раніше інформували, що Італія має намір стати одним із лідерів у процесі економічної відбудови України, зокрема її виробничого сектору.