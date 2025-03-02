В Міноборони України розкрили детали безпрецедентної угоди з Британією: що вона передбачає

Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони.

У Британії у складі української делегації на чолі з президентом України було досягнуто стратегічної домовленості із запускання масштабного проєкту LMM-RapidRanger для зміцнення ППО України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

У межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони "Шахед". Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF)", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Також там заявили про проєкт разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про пакет у 1,6 млрд фунтів стерлінгів для України на закупівлю ракет для ППО.

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