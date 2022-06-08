В окупованій Каховці зрадниця очолила управління освіти: їй повідомлено про підозру

В окупованій Каховці зрадниця очолила управління освіти: їй повідомлено про підозру

Жінка добровільно зайняла посаду і перейшла на сторону окупантів.

Херсонська обласна прокуратура оголосила про підозру в колабораційній діяльності мешканці Каховки, яка очолила управління освіти в окупованому місті.

Про це 8 червня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Після повномасштабного вторгнення Росії підозрювана добровільно зайняла посаду так званого "начальника управління освіти військово-цивільної адміністрації".

Вона "призначала" на посади директорів шкіл та проводила інвентаризацію матеріальних цінностей закладів середньої освіти. Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть зрадника із села Перемога, який здав російським окупантам п'ятьох односельців із місцевої самооборони.

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