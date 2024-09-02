В ОП розкрили подробиці про нову українську балістичну ракету

Подоляк відповів на запитання, чи нова українська балістична ракета битиме на відстань понад 500 км.

В Україні на сьогодні активно розвивається дронове виробництво, яким інтенсивно займаються приватні і державні компанії.

Деталі розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE.

За словами Подоляка, за наявності різних модифікацій, Україна має певну перевагу на деяких напрямках.

"Що стосується ракет, то, наприклад, балістичну зробити вкрай складно. Не можна отримати готові регламентні документи, інженерну складову, бо це ліцензії. Друге, було дуже багато людей, які хотіли отримати прибуток тут і зараз", - розповів радник ОП.

Крім того, Подоляк відповів на запитання, чи нова українська балістична ракета битиме на відстань понад 500 км.

"Плю-мініус, 600-700, як сказав Президент. Але я думаю, що всі ці питання ми побачимо під час їх роботи. Мені дуже подобалась фраза Президента "не треба говорити про Кримський міст, треба спочатку зробити, а потім говорити. Здається, Курська операція це теж показала. Так, можна говорити з точки зору якихось загальних речей", - резюмував радник ОП.

Раніше Михайло Подоляк озвучив причину, чому перемовини з ОП наразі неможливі.

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