В ОП заявили, що у російській зброї знаходять дедалі більше компонентів з Китаю

У російській зброї стало менше компонентів за Західних країн, але побільшало з Китаю.

Українські військові знаходять дедалі більше компонентів з Китаю у російській зброї.

Про це в коментарі Reuters розповів заступник голови Офісу президента Володимир Власюк.

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"Тенденція зараз така, що менше західних компонентів (у зброї - ред.), але більше – не важко (здогадатися), якої країни – компонентів, вироблених в Китаї. Звичайно, Китай", - заявив Власюк.

Він зазначив, шо саме деталі китайського виробництва знаходять наші військові у захопленій російській зброї.

Видання повідомляє, що у російському безпілотнику "Орлан" були виявлені компоненти китайського виробництва. Експерти також повідомили про виявлення китайських деталей у системі управління вогнем російських танків.

Зазначимо, що Китай неодноразово заявляв, що він не має наміру допомагати одній зі сторін конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретні документи Пентагону свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Китай та Росія зацікавлені у продовжені війни в Україні.

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