В Пентагоні заявили, що не дозволять "російським коментаторам" впливати на військову допомогу для України

Сполучені Штати не дозволять "російським коментаторам" диктувати військову допомогу, яку адміністрація президента Джо Байдена надає Україні.

Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє CNN.

Таким чином він прокоментував заяву посольства Росії у Вашингтоні, яке попередило про "непередбачувані наслідки", якщо США передадуть України системи ППО Patriot для захисту від російських ракетних атак по цивільній інфраструктурі.

"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів", — сказав Райдер.

Райдер нагадав, що Росія могла у будь-який момент деескалювати конфлікт, натомість у Кремлі вирішили "подвоїти ставку". Також він закликав не забувати, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом потужні системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні підтвердили передавання Україні систем Patriot.

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