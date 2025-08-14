Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала / © Associated Press

Реклама

Цього року Україна отримала один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише České noviny.

Під час віртуальної зустрічі «Коаліції рішучих» 13 серпня глава чеського уряду відзначив координацію позицій із президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

Він також привітав той факт, що у засіданні вперше взяв участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Можу також повідомити, що станом на сьогодні ми через чеську ініціативу з постачання боєприпасів цього року вже передали в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів», — наголосив Фіала.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий і надалі забезпечувати Україну зброєю, якщо переговори з Путіним не принесуть результату.

Ми раніше інформували, що головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков заявив, що рішення Азербайджану зняти ембарго на продаж зброї для України не можна назвати «рятівною паличкою».