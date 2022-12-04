В розвідці США заявили, що Росія швидко вичерпує свій запас високоточних ракет

Відновити цю зброю для Росії буде проблематично

Росія може відчути серйозні труднощі при створенні нових високоточних ракет, які вона використовує для атаки проти цивільної інфраструктури України.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

Вона зазначила, що наразі Росія використовує більше зброї, ніж встигає виробляти.

Хейнс заявила, що не має очних цифр, але впевнена, що Росія дуже швидко витрачає свій запас високоточних ракет.

"За нашими даними, у них немає можливості робити повністю у себе те, що вони зараз витрачають. Тож це буде для них викликом", - сказала Хейнс.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та населення.

Також ми інформували, що російські військові змінили тактику та завдають масованих ракетних ударів по українських містах.

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