В середині вересня Україна отримає першу партію танків Abrams - Politico

Вже близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах США та Німеччини.

В середині вересня Україна отримає першу партію американських танків Abrams для захисту від російських агресорів.

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Про це інформує видання Politico.

У повідомленні вказується, що вже близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах США та Німеччини. Кілька днів тому військові завершили один з останніх етапів підготовки на полігоні Хоенфельс.

Офіційний представник Пентагона та ще один американський посадовець повідомили журналістам, що вже в середині вересня перші 10 танків буде відправлено до України.

Представник Міноборони Сполучених Штатів заявив, що десять танків наразі перебувають у Німеччині на остаточному ремонті. Вони будуть відправлені до України одразу після завершення ремонту.

Офіційні особи країн Заходу сподіваються, що важка техніка дозволить українцям отримати перевагу над російськими окупантами та прорвати лінію оборони загарбників під час контрнаступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗМІ повідомили, скільки танків Leopard 2 втратила Україна під час контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що концерн Rheinmetall хоче використати радянські танкові заводи в Україні для виробництва Leopard.

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