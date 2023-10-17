В США підтвердили передавання Україні ATACMS і надали важливу інформацію щодо ракет

Ракети ATACMS від Сполучених Штатів не б'ють на 300 км.

У Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів.

Про це заявила представниця Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон, пише PAP.

"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в межах нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.

Представниця Ради нацбезпеки США додала, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.

"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - сказала Вотсон.

Вона не назвала, який саме тип ATACMS отримала Україна, але ймовірно йдеться про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Саме цей тип ракети має радіус дії 165 км. Він також має касетну бойову частину.

Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.

Нагадаємо, відео запуску ракет ATACMS вже оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сам запуск ракет найімовірніше здійснювали із РСЗВ HIMARS.

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