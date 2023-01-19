В США розкрили подробиці нового пакету військової допомоги для України - CNN

У США звершується формування нового пакету військової допомоги для України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що новий пакет включатиме майже 100 бойових машин Stryker та 50 броньованих машин Bradley. Ця зброя необхідна українським Збройним силам, щоб безпечніше та швидше просуватись на фронті.

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Також у пакет увійшли протимінні машини, відомі як MRAP і тисячі боєприпасів, зокрема ракети для ППО.

Разом з тим у списку не буде танків та ракет дальньої дії, про які неодноразово Україна просила у партнерів.

Джерела вказують, що остаточна кількість озброєння та сума пакету допомоги може змінитись після остаточного погодження з Адміністрацією Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше представник Пентагона заявив, що США прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими пакетами військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги для захисту від російських загарбників.

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