В США розкрили подробиці нового пакету військової допомоги для України - CNN

Вартість нового пакету допомоги може сягнути $2,6 млрд
У США звершується формування нового пакету військової допомоги для України.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
У повідомленні вказується, що новий пакет включатиме майже 100 бойових машин Stryker та 50 броньованих машин Bradley. Ця зброя необхідна українським Збройним силам, щоб безпечніше та швидше просуватись на фронті.
Також у пакет увійшли протимінні машини, відомі як MRAP і тисячі боєприпасів, зокрема ракети для ППО.
Разом з тим у списку не буде танків та ракет дальньої дії, про які неодноразово Україна просила у партнерів.
Джерела вказують, що остаточна кількість озброєння та сума пакету допомоги може змінитись після остаточного погодження з Адміністрацією Джо Байдена.
Нагадаємо, раніше представник Пентагона заявив, що США прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими пакетами військової допомоги.
Крім того, ми раніше інформували, що Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги для захисту від російських загарбників.
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