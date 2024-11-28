У США є сучасні протиракетні комплекси, які перехоплять все, що Росія може вигадати – Подоляк 

Україна має й далі пояснювати партнерам, що якщо є домовленість про передавання зброї.

Сполучені Штати мають ефективні комплекси, здатні протидіяти російській зброї, але партнери зараз не готові їх надати Україні.

Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

"Ми ж домовилися у Вашингтоні про певну кількість інструментів, які дозволяють захистити небо України. Вони можуть перехоплювати різні ракети на різних етапах. Є ефективні сучасні протиракетні комплекси, які, до речі, поставили Ізраїлю, які перехоплять усе, що Росія може придумати", – сказав радник голови ОПУ.

Проте Україна має й далі пояснювати партнерам, що якщо є домовленість про постачання зброї, отже, її потрібно виконувати.

"Наша держава не може самостійно виготовити потрібну кількість систем ППО та ПРО, але вони є на складах США", – додав Подоляк.

Тож якщо Україна зможе комбіновано їх використовувати – разом з авіаційною компонентою та системами малої, середньої та великої дальності, – то вони суттєво підвищать відсоток збиття абсолютно всіх російських ракет.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги, до якого увійдуть снаряди 152-мм калібру на суму 350 млн євро.

А США готують допомогу для України на 725 млн доларів. Про це йдеться у західних ЗМІ. Чинний президент США Джо Байден хоче максимально посилити позиції України перед тим, як залишить свою посаду.

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