Дрон / © Defense Express

Сили оборони України могли отримати у своє розпорядження новітні FPV-дрони Bolt-M виробництва американської технологічної компанії Anduril. Ця модель настільки нова, що офіційно Корпус морської піхоти США тільки-но уклав контракт на її закупівлю.

Про це повідомляє Defense Express.

Підставою для таких висновків став коментар генерального менеджера Anduril Дена Лейтона виданню The War Zone. Розповідаючи про розробку Bolt-M, він зазначив, що компанія спиралася на реальний бойовий досвід.

«Ми залучили солдатів, морських піхотинців, інших учасників сучасних конфліктів, а також поговорили з багатьма цивільними операторами FPV і дронів», — заявив Лейтон.

Аналітики Defense Express вважають фразу про «інших учасників сучасних конфліктів» прямим натяком на українських військових. Цілком імовірно, що певна партія цих дронів була надана Україні для тестування безпосередньо в жорстких умовах війни проти Росії.

Ще одним аргументом на користь цієї версії є статистика поставок. У компанії Anduril повідомили, що під час випробувань відправили:

250 FPV-дронів американським морпіхам;

понад 300 систем «неназваному замовнику».

Експерти припускають, що цим таємничим клієнтом могла бути саме Україна. Це реалістичний сценарій, адже Anduril вже постачає ЗСУ свої розвідувальні дрони ALTIUS у рамках ініціативи USAI.

Що відомо про дрон Bolt-M

Bolt-M — це сучасний ударний FPV-дрон, який вперше представили восени 2024 року.

Його ключові характеристики:

Дальність польоту: понад 20 кілометрів.

Час у повітрі: до 40 хвилин.

Швидкість розгортання: готовий до запуску за 5 хвилин.

Варто зазначити, що Корпус морської піхоти США замовив понад 600 таких дронів на суму майже 24 мільйони доларів, проте їхні поставки заплановані лише на період з лютого 2026 по квітень 2027 року. Тож українські воїни могли отримати цю технологію значно раніше за американських колег.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна починає використовувати безпілотник власного виробництва, який має замінити дефіцитні китайські дрони DJI Mavic. За його словами, новий БпЛА не поступатиметься за якістю знімання, але матиме більшу дальність польоту.

Розробка має зменшити залежність Сил оборони від китайської техніки, постачання якої ускладнене через експортні обмеження та ризики співпраці Китаю з Росією. Власний аналог дозволить забезпечити військо стабільними «очима» для аеророзвідки та коригування вогню.