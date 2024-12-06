В України може з’явитися власна балістична ракета: що про неї відомо

Реалізація ракетної програми відновлена у вигляді проєкту "Грім-2".
Ракетна програма в Україні існує багато років, і ще в 2016 році було відомо про українську балістичну ракету "Сапсан". На її основі триває робота над створенням нової зброї.
Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.
За його словами, українську балістичну ракету "Сапсан" навіть хотіла купити Саудівська Аравія. Але цей проект не довели до кінця, як зауважив Романенко, через активну протидію Росії.
"Наразі реалізація цієї програми відновлена у вигляді проєкту "Грім-2". Є низка інших ракетних програм, але вони реалізуються в дуже важких умовах. Були випробування. Але такі проєкти вимагають часу. Лише невелика кількість країн світу мають у своєму розпорядженні ракетні технології і можуть виконувати такі завдання", – наголосив Романенко.
При цьому він зазначив, що через обмежені можливості України ракету середнього радіусу дії типу путінського "Орєшніка" навряд чи вдасться створити, однак кілька типів нових ракетних комплексів в України можуть з’явитися.
Нагадаємо, експерт оцінив можливості масового виробництва в Росії балістичних ракет, які президент держави-агресорки Володимир Путін називає "Орешнік".
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