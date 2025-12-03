ТСН у соціальних мережах

В Україні розробили дрон-перехоплювач AIR Pro зі швидкістю 200 км/год (фото)

Українські розробники запустили AIR Pro для боротьби з ворожими БпЛА.

Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © Генерал Черешня FPV

Українські розробники презентували оновлений зенітний перехоплювач «Генерал Черешня AIR PRO», який здатний ефективно збивати ворожі ударні та розвідувальні БпЛА вздовж усієї лінії фронту.

Про запуск нової модифікації повідомляє розробник флагманського перехоплювача у Facebook.

«Генерал Черешня AIR PRO» є модернізованою версією попереднього перехоплювача та характеризується швидкістю понад 200 км/год. За словами розробників, він ефективно знищує широкий спектр російських дронів, серед яких Mavic, Autel, Привет-82, Молнія, ZALA, Supercam, Орлани, Ланцети, Герані та їхні модифікації.

Пристрій уже кодифікований і пройшов випробування в бойових умовах, показавши високу ефективність. Новинка доступна для замовлення на платформах Brave1 market та DOT-Chain.

/ © Генерал Черешня FPV

© Генерал Черешня FPV

Розробники наголосили, що постійне оновлення перехоплювачів є відповіддю на швидку еволюцію ворожих безпілотних літальних апаратів, і робота над вдосконаленням систем триває.

Нагадаємо, раніше миписали про те, що інженери 3 Штурмової бригади спільно з компанією Omnitech створили унікальний дрон із штучним інтелектом — «Павук Допхін», який допомагає знищувати ворогів на відстані понад 50 км.

