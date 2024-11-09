В Україні створено FPV-дрон з інноваційною системою управління по кабелю - подробиці

Українська компанія 3DTech готує до поставки військовим першу партію FPV-дронів, які мають управління через оптоволоконний кабель. Ці дрони не сприйнятливі до радіоелектронних перешкод, що робить їх ефективними в умовах електронних атак.

Про це повідомив засновник та генеральний директор компанії Олексій Жулінський виданню Forbes

Компанія 3DTech успішно випробувала в бойових умовах новий ударний безпілотник «Хижак REBOFF». Цей дрон використовує оптоволоконний кабель для управління замість традиційного радіозв’язку. Така система зв’язку захищена від радіоелектронних перешкод, що робить дрон ефективним у зонах активних електронних атак на полі бою.

Наразі ударний безпілотник «Хижак REBOFF» проходить сертифікацію для допуску до закупівель Збройними силами та структурами Сил оборони. Водночас компанія 3DTech вже розпочала виробництво першої партії ударних FPV-дронів. За словами Жулінського, з наявними ресурсами компанія може виготовити до тисячі апаратів за відносно короткий термін.

Новий безпілотник 3DTech оснащений котушкою з кабелем, який розмотується під час польоту, замінюючи традиційний радіозв’язок для FPV систем. Компанія пропонує 10-дюймові коптери з двома котушками, що дозволяють польоти на відстань 5 або 10 кілометрів. "Коротка" версія може нести до 2,3 кг навантаження, а "довга" — лише 1,2 кг, через вагу самого кабелю.

Жулінський розповів, що система безпілотника з 10-кілометровим кабелем має додаткові 2,8 кг ваги через механізм намотування та кабель, що значно зменшує доступне корисне навантаження. У межах тестувань розробники також випробували 13-дюймові дрони, здатні нести бойову частину вагою до 2 кг при такій відстані, з можливістю збільшення дальності за використання більш потужних апаратів.

Технологія оптоволоконного зв’язку також дозволяє уникнути проблем з радіоелектронними перешкодами, покращує якість зображення та усуває втрату сигналу на великих відстанях. Окрім того, такі дрони можуть ефективно працювати в складному рельєфі, як-от у долинах чи лісах, і наближатися до цілей на низькій висоті, що забезпечує елемент несподіванки для супротивника.

За словами Жулінського, оптоволоконний кабель, використовуваний у дроні, є надзвичайно міцним. Під час першого випробувального польоту група велосипедистів зачепила кабель, але він не обірвався, що підтверджує його міцність. Однак пілоти повинні бути обережними, оскільки кабель може стати крихким, якщо його згинати більше ніж на 45 градусів або заплутати у вузол. Для мінімізації ризиків обриву система кріплення котушки була спеціально розроблена, проте пілоти повинні уникати різких маневрів, щоб не пошкодити кабель пропелерами.

Нагадаємо, міністерство оборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Таврія" — дистанційно керовану турель з двома кулеметами, один з яких великокаліберний. Модуль може бути встановлений на броньовані машини або наземні роботизовані платформи.

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